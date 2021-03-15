Он был посвящен 30-летию Независимости Казахстана.

В соревнованиях, которые проходили три дня, состязались десяти и пятнадцатилетние спортсмены. За зрелищным молодым видом спорта наблюдали вместе с болельщиками представители акимата и федерации.



Принять участие в состязаниях по универсальному бою изъявили желание команды из 13 регионов страны. Среди них есть и спортсмены г. Шымкента и Туркестанской области. За действиями ребят, а их было в общей сложности 160 спортсменов, наблюдали первый заместитель акима г.Шымкента Шынгыс Мукан и президент федерации Бахытбек Смагул.

Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан поприветствовал спортсменов:»Желаю всем удачи. Покажите в соревнованиях сноровку, драться не нужно. Уважайте друг друга. Учитесь друг у друга мастерству владения универсальным боем. Чемпионат поможет также приобрести друзей».

Гости, которые специально приехали поддержать ребят, говорят универсальный бой- молодой вид спорта и он только развивается в Казахстане. Но несмотря на это желающих заниматься этим видом спорта много. Организаторы немного упростили правила — стрельбу и метание ножа заменили теннисные мячики, которыми нужно было точно попасть в специальную мишень. Напомним, в универсальном бою спортсмены показывают не только сноровку но и скорость, а также и меткость.

Бахытбек СМАГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК, президент федерации:»Лучшие спортсмены, которые участвуют здесь, будут бороться на чемпионатах мира и Азии. Будут представлять нашу страну. В апреле в Мангистауской области тоже ожидаются соревнования. Для молодежи это хороший шанс».

По итогам соревнования шымкентские спортсмены завоевали 8 золотых медалей. В командном зачете наши земляки на втором месте. Чемпионами стала команда из Алматы. Бронза досталась кызылординцам.