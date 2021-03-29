В Туркестане завершается подготовка к открытию комплекса «Керуен Сарай», передает Otyrar.kz

Как стало известно, открыть комплекс планируют уже 1 апреля. Многофункциональный туристический комплекс «Керуен-Cарай» станет местом притяжения множества туристов, — уверяют местные власти.

Уникальным будет и здание, построенное в форме большого яйца Самрук в гнезде, внутри которого летающий театр.

Гости смогут в формате 8D посетить сказочную страну и окунуться в историю казахского народа.

Комплекс международного уровня вместит в себя гостиницы, восточный базар, рестораны и искусственное озеро. В уникальном проекте сохранится архитектура древнего города. На озере уже ведется репетиция уникального шоу, которое представят жителям города и гостям.

Шуддин Саидов