В Туркестане уже готов к открытию парк имени Нурсултана Назарбаева, передает Otyrar.kz

Парковая зона считается одной из самых крупных в стране. Посреди парка появился островок, берега которого омывает искусственное озеро. Как пояснил глава Туркестана Рашид Аюпов, желающие смогут в озере купаться.

«На территории парка будет работать служба спасения. А сам островок будет украшать парк, оттуда можно увидеть красоты нашего города. Парк уже совсем скоро откроется», — пояснили в акимате региона.

В центре острова, по задумке авторов, посажена чинара. Тот, кто загадает желание рядом с деревом, может рассчитывать на его исполнение.