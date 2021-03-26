На ней планируют представить все виды тюльпанов нашего региона.

Стоит отметить, что в ближайшее время в рамках закона предусмотрена ответственность за выкорчевывание тюльпанов из луковиц. Поэтому не стоит вредить природе и растущим на склонах гор полевым цветам. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела туризма, рекреации и экологического просвещения природного парка Гани Назарбек.

На территории государственного регионального парка «Сырдарья-Туркестан» в прошлом году зарегистрировано 14 лесных пожаров. Кроме того, проведено 300 рейдовых проверок, выявлено 152 нарушения.

«По факту незаконной охоты, нарушения лесного законодательства и правил охраны рыбного фонда по 130 случаям наложен штраф в размере 1 млн 93 тыс. тенге. В этом году с начала года проведено 40 рейдовых проверок, выявлено 19 нарушений. В 5 постоянных и 1 временных лесных питомниках регионального природного парка на сегодняшний день выращивается 1 742 016 тыс. деревьев стандартных саженцев. Общая площадь питомников составляет 56 гектаров. В парке обитает около 46 видов млекопитающих, в том числе каменная куница, архары, индийская жайра, белобрысая летучая мышь, стрелоухая летучая мышь, занесенная в Красную книгу Казахстана. Около 850 видов растений, из них 42 вида занесены в Красную книгу Казахстана», — рассказал специалист Государственного регионального природного парка Кайрат Карибаев.

В региональном парке с территорией туристического направления имеются места общей протяженностью 162,85 км для прогулочных, познавательных и спортивно-оздоровительных целей. В прошлом году территорию парка посетили около 4 тыс. человек, в соответствии с объемом оказанных услуг на расчетный счет парка поступило 1 090 876 тенге.