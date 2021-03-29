В духовной столице вот-вот и расцветет сакура, передает Otyrar.kz

Корреспондент издания побывал на месте, где высажены деревья.

Как пояснил глава Туркестана Рашид Аюпов, саженцы приняли хорошо.

«Высадили сакуру вдоль территории, где расположен мавзолей Ходжа Ахмета Яссави. Мы уверены, что сакура украсит еще больше излюбленное место туристов», — сказал Рашид Аюпов.

Сакура – одно из самых красивых декоративных деревьев, без которого не обходится ни один дизайнерский проект, выполненный в восточном стиле.

К слову, ранее в Туркестане ранее уже посадили пальму. Многие думали, что дерево не приживется, однако после работы проведенной специалистами, дерево прижилось.