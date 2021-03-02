Об этом сообщил аким Туркестана Рашид Аюпов.

27 числа февраля один из жителей на автомобиле въехал на территорию площади перед зданием областного акимата. В результате чего были сломаны несколько наземных малых фонтанов и разрушено дорожное полотно.



При помощи камер видеофиксации была установлена личность владельца автомобиля, который признал свою вину и ему надлежит нести ответственность по всей строгости закона, — написал в социальной сети аким Туркестана.

И попросил жителей и гостей города относиться с бережностью ко всем тем благам, что появились в Туркестане.