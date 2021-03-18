Вакцину в Казахстан поставляют медленнее, чем ожидалось.

До конца марта в стране планировали привить 250 тысяч казахстанцев, по факту -два компонента вакцины получили около 20 тысяч граждан.

«Темпы вакцинации у нас зависят по мере поступления вакцины. Сейчас идет наращивание темпов, день ото дня число прививаемых возрастает. В феврале у нас в доступе оказалось не то количество вакцины, которое ранее планировалось. Здесь не только какие-то субъективные причины, но и объективные», — рассказал Ерлан КИЯСОВ, главный санитарный врач РК.

Рассказали и о стоимости российской вакцины. Оказалось, что «СК-Фармация» покупает «Спутник V», произведенный на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, за почти 11 тысяч тенге — в эту сумму входят два компонента. При этом главный санврач страны заверил, что нежелательных побочных явлений после вакцины у привитых не было.

«По нежелательным реакциям информации имеется. Таких случаев не зарегистрировано. Есть ожидаемые реакции. Их на сегодняшний день насчитывается 614 случаев. В основном эти случаи связаны с повышением температуры тела, катаральными явлениями, с припухлостью вокруг введения инъекции. Но эти, так скажем ожидаемые реакции, купируются в течение двух-трех дней», — говорит Киясов.

Пока казахстанцев прививают российским препаратом, переговоры ведутся и о закупе других зарубежных вакцин — Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson. Однако основная ставка — на «Спутник Ви» и QazCovid-in. Казахстанскую вакцину планируют запустить в производство уже в апреле.

«По QazCovid-in, как вы знаете, разработкой занимается НИИ проблем биологической безопасности, структура ведомства МОН. По их данным, первая и вторая фазы клинических исследований уже на завершении. Первая фаза должна завершиться в марте, вторая — в апреле. В конце декабря 2020 года началась третья фаза. Поэтому все идет по плану», — рассказал Нурлыбек АСЫЛБЕКОВ заместитель председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики.

Эпидситуация в стране ухудшается. Только за последние сутки в Казахстане было зарегистрировано почти 1200 случаев коронавирусной инфекции, больше всего заболевших в красных зонах — Нур-Султане и Алматы. По словам Киясова все потому, что казахстанцы не соблюдают элементарные правила защиты от COVID-19 — не носят маски и собираются большими компаниями. велик риск и завозных случаев.

«На государственной границе возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю. Наибольшее число прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы. По-прежнему сохраняется риск завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа», — рассказал главный санврач.

Каждому привитому казахстанцу выдают паспорт вакцинации. Его теперь, для удобства и передвижения граждан по всему миру, планируют наряду с русским и казахским, перевести на английский язык.