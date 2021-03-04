В Толебийском районе Туркестанской области родилась тройня.

36-летняя жительница города Ленгер Акерке Сергебаева родила двух девочек и одного мальчика в областном перинитальном центре №1.

Это уже вторая тройня, которая родилась с начала года в регионе, сообщает пресс-служба Управления общественного здоровья Туркестанской области.

Новорожденных назвали Балжан, Тогжан и Магжан. Младенцев, родившихся на 33 неделе 15 февраля, взяли под наблюдение врачи перинитального центра. На сегодня состояние малышей оценивается как удовлетворительное, скоро их выпишут домой. Отметим, что семья уже воспитывает сына и трех дочерей.

«Были опасения, но я очень рада, что роды прошли благополучно. Дома меня ждут еще четверо детей. Спасибо врачам», — говорит мама теперь уже семерых детей.

Многодетная мать и глава семьи работают в школе-интернате города Ленгер. Отметим, что с начала года в Туркестанской области на свет появились более 10 тыс. детей.