12 марта 2021 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” задержали двух граждан.

Они были задержаны с поличным, когда оставляли синтетические наркотические вещества в тайниках. В ходе проверки у них изъято в общей сложности около 90 штук заранее расфасованных синтетических наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям.