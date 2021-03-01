Полицейские Туркестанской области задержали экс-работницу почты, снявшую деньги со счета сельчанки.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица незаконно сняли 20 тысяч тенге с ее банковской карточки. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Для задержания причастных к краже денег у потерпевшей полицейские приняли все необходимые розыскные меры. Стражи порядка задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в отдел полиции. Ею оказалась местная жительница, ранее работавшая в одном из почтовых отделений.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

Как установило следствие, молодая женщина незаметно сняла деньги, поступившие на банковскую карточку потерпевшей. Похищенные деньги потратила на собственные нужды. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.