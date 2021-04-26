Приложение «Ashyq» заработает в Шымкенте со следующей недели.

Оно позволит предпринимателям не уходить в вынужденный простой.

«Если мы находимся в красной зоне, то кинотеатрам дадут работать по условиям желтой зоны с соблюдением санитарных норм. Если в это время мы будем в желтой зоне, то они смогут работать с ограничениями зеленой зоны и так далее, если в зеленую то совсем без ограничений», — говорит Нурлан КЫБЫШТАЕВ, руководитель палаты предпринимателей г.Шымкента.

Бизнесмены должны зарегистрироваться в программе «Ashyq», установить на входах в заведения кьюар коды и назначить проверяющего — того кто будет сканировать кьюары посетителей. Каждому казахстанцу присвоен свой статус, они разделены по цветам. Красный присваевается тем, чей ПЦР тест показал положительный результат. Желтым раскрасили контактных, тех, кто должен соблюдать домашний карантин. Обеим группам лиц запрещено посещать общественные места. Свободно перемещаться могут лишь обладатели синего или зеленого статуса.

«Базы данным аккумулируются в базе данных и контактные есть база данных. ПЦР кто сегодня, вчер,а завтра будут сдать тесты и две базы данных имеют выгрузку в приложение «Ashyq» и она автоматически рассматривает. Синяя зона это мы, не сдавали тесты и не жалуемся на здоровье, здоровы, вход свободный кроме международных рейсов и аэропортов», — говорит Кыбыштаев.

В Шымкенте принять участие в программе «Ashyq» изъявили желание порядка 80 предпринимателей — это владельцы СПА, фитнес клубов, объектов общественного питания.

«Как только 26 числа программа заработает в нашем регионе, они смогут получить кьюар кода с соблюдением санитарных норм согласно алгоритму, как только получат они в пилотном режиме работают неделю и если нет нареканий и вспышек, им дается официальный статус», — говорит главный предприниматель города

Реализоваться проект будет поэтапно. Исключение пока действует для владельцев караоке и банкетных залов. Первым разрешат зарегистрироваться в приложении «Ashyq» не раньше 5 мая.

Зарегистрировать можно на сайте InfoKazakhstan.kz либо набрав номер колл-центра палаты предпринимателей — 1432.