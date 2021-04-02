Аким Шымкента в прямом эфире ТК «Отырар» рассказал о сложившейся ситуации по коронавирусу в третьем мегаполисе страны.

-На сегодняшний день рост КВИ наблюдается по всей стране. В мегаполисе сосредоточено большое количество населения. За вчерашние сутки было зарегистрировано 96 случаев КВИ. Но мы разработали алгоритм, по которому если несколько дней будет отмечаться значительный рост, то количество коек будет увеличено с 1300 до 4000. Мы учли все промахи и недочеты прошлого года, поэтому сейчас все медицинские учреждения города снабжены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Если в прошлом году у нас было 350 аппаратов ИВЛ, то сейчас мы имеем 615. Нет проблем и с кислородными баллонами, в Шымкенте действуют три точки, так что в случае необходимости мы можем помочь и соседней Туркестанской области, — подчеркнул Мурат Айтенов.

Кроме того он напомнил, что во всех больницах будут вывешены номера телефонов горячей линии, по которым можно сообщить о фактах, когда врачи просят принести больным КВИ или пневмонией дополнительные лекарственные препараты. Аким отметил, что все необходимые медикаменты в городе есть. По всем фактам примут меры. Работают 177 мобильных групп медиков.

Мурат Айтенов подчеркнул, что в Шымкенте нет и дефицита медицинских кадров. Есть резерв.