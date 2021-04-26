Без навигатора по маю нам, конечно же, не обойтись.

Ведь этот месяц, как никакой другой, насыщен датами, событиями. Лучше заранее все запланировать, чтоб не пропустить значимого.

Для жителей нашей страны месяц начинается с празднования Дня единства народа Казахстана. Это, напомню, государственный праздник, он отмечается ежегодно 1 мая. Впервые в таком качестве (не привычные нам «МИР, ТРУД, МАЙ») мы начали его отмечать в 1996 году. 18 октября 1995 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Тем самым он отменил празднование Дня труда. Как тогда объясняли политические деятели Казахстана, сохранение межнационального и межрелигиозного согласия является одним из приоритетов страны.

1 мая православные отмечают Страстную субботу. А еще это День рождения почтовой марки и День лояльности.

2 мая – Пасха. Это главное событие года для православных христиан. Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия. А еще это День памяти блаженной Матроны Московской. В этот день фанаты книг и фильмов о Гарри Поттере празднуют Всемирный день своего любимого героя.

3 мая – День солнца, Всемирный день свободы печати, День кондитера. День положительности в уме.

Во вторник 4 мая можно отметить День рождения складного зонтика, Международный день пожарных, Всемирный день поддержки, День борьбы с буллингом. О, это серьезная тема, потому что с буллингом, то есть травлей, агрессивным преследованием одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также коллег) со стороны другого, сталкиваются многие из нас. Как правило, травлю организует один (лидер), иногда с сообщниками, а большинство остаются свидетелями. Не забудьте ключевые слова – ДЕНЬ БОРЬБЫ с буллингом.

5 мая отмечается Международный день акушерки. С представителями этой профессии на старте жизни знакомится каждый нас. Всемирный день борьбы с астмой. Международный день борьбы за права инвалидов. Всемирный день общения. Международный день принцесс. В вашем окружении есть такие?

6 мая отмечается Международный день против диеты, надо полагать – за обильно накрытым столом. Это и Всемирный день пароля. Сколько их у вас? В смартфоне, в компе, инсте, «Фейсбуке»? В православном христианстве это День святого Георгия Победоносца.

7 мая казахстанцы отмечают День защитника Отечества. Не забудьте поздравить тех, кто днем и ночью стоит на страже нашей Родины. А еще это День радио.

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный день перелетных птиц, Всемирный день танца живота, Всемирный день справедливой торговли.

9 мая – День Победы, великий праздник. Досадно, что уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса в Казахстане отменены парады в честь 7 Мая и 9 Мая. В прошлом юбилейном году из всех стран СНГ Парад Победы был проведен только в Беларуси. Россия провела масштабный Парад Победы в Москве, но только не 9 мая, как обычно, а 24 июня. Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, в Казахстане пройдет в онлайн-формате.

В этот же день празднуют Международный День матери и Красную горку. Красная горка – это народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем, и посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.

10 мая – День «Доверяйте своей интуиции».

11 мая – Радоница, день поминовения усопших. Всемирный день осведомленности об эгоизме.

12 мая – Международный день медицинской сестры, День экологического образования, День осведомленности о синдроме хронической усталости.

В этот день у мусульман завершается священный месяц Рамазан.

13 мая – праздник разговения Ораза айт.

14 мая – День фрилансера, то есть свободного работника.

15 мая – Международный день семей, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

16 мая – День биографов, Всемирный день памяти жертв СПИДа, Международный день мирного сосуществования, Международный день света.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией, День рождения интернета, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

18 мая – Международный день музеев.

19 мая – День пионерии, День рождения кубика Рубика, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, Всемирный день борьбы с гепатитом С.

20 мая – Всемирный день метрологии, День рождения джинсов, Всемирный день пчел, Всемирный день травматолога.

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В Казахстане – День работников культуры и искусства. День официантов и официанток. День музы и вдохновения.

22 мая – Международный день биологического разнообразия. День рождения тюбика для зубной пасты.

23 мая – Всемирный день черепахи.

24 мая – День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Всемирный день шизофрении.

25 мая – День филолога, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы.

26 мая – День хождения босиком.

27 мая – Международный день рассеянного склероза. К слову, в ЮАР это День «Возьми дочку на работу».

28 мая – Международный день действий за женское здоровье, День брюнеток.

29 мая – Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН.

30 мая – Международный день феминизма, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, Международный день близнецов, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день медитации.

Из ярких майских юбилейных дат мне запомнились вот эти: 5 мая исполнится 200 лет со дня смерти Наполеона Бонапарта и будет ровно 90 лет со дня открытия Государственной библиотеки КазССР (ныне Национальной библиотеки Республики Казахстан); 13 мая – 800-летний юбилей полководца князя Александра Невского; 15 мая – 130 лет писателю Михаилу Булгакову; 18 мая отмечается 85 лет со дня рождения поэта, публициста, народного писателя Олжаса Сулейменова; 20 мая – 65 лет писателю Борису Акунину; 21 мая отмечается юбилей академика, физика, лауреата Нобелевской премии Александра Сахарова; 21 мая – 550 лет со дня рождения германского художника Альбрехта Дюрера; 23 мая – 100 лет кинорежиссеру Григорию Чухраю (фильмы «Баллада о солдате», «Чистое небо» и другие); 25 мая свой полувековой юбилей отметит певица и актриса Кристина Орбакайте.

Вот такими событиями будет наполнен май 2021 года.

По майскому календарю «пробежалась» Фарида ШАРАФУТДИНОВА