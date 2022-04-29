В месяц май случится…

Май – особый месяц. В нем и праздников предостаточно, и скорбных дат. Чтобы не заблудиться в этом огромном потоке событий, вот вам ориентир, навигатор по маю.

1 мая – День единства народа Казахстана, День рождения почтовой марки, День глобальной любви, Международный день партизанского садоводства, День спасения носорогов, Всемирный день лабиринта, День домашнего пивоварения, Красная горка.

2 мая – праздник Разговения – Ораза. День брата и сестры, День памяти блаженной Матроны Московской, Международный день Гарри Поттера, День трюфелей, День весенних акварелей, Всемирный день тунца, Международный день скрапбукинга (это вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов),

Международный день осиротевших матерей.

110 лет со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Куляш Байсеитовой.

3 мая – Всемирный день свободы печати, День солнца, День рождения «спама», День кондитера, День положительности в уме, День медитации в саду, День кексов с малиной, День шоколадного заварного крема, День паранормальных явлений, Радоница (Радуница).

4 мая – День рождения складного зонтика, Международный день пожарных, Всемирный день поддержки, День борьбы с буллингом, День апельсинового сока, День любителей вермишелевого супа, День «Звездных войн», День птиц, День обновления взаимоотношений, Международный день уважения кур, День собачьего счастья.

135 лет Игорю Северянину (Лотареву), поэту «серебряного века».

5 мая – День водолаза, День шифровальщика, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов, День Европы, Всемирный день общения, День советской печати, Международный день принцесс, Хокку-день, День карикатуриста, Всемирный день легочной гипертензии.

85 лет классику казахстанской детской художественной литературы Адырбеку Сопыбекову.

6 мая – Международный день против диеты, День напитков, День признательности туристам, гастрономический праздник – День блинчиков «Сюзетт» (это блинчики в засахаренном апельсиновом соке), Всемирный день пароля, День разума.

7 мая – День защитника Отечества в Республике Казахстан, День радио, День распахнутых окон, День дизайна упаковки, День жаркого с бараньей ногой.

8 мая – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный день перелетных птиц, Всемирный день танца живота, Всемирный день справедливой торговли, Международный День матери.

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Поминовение усопших воинов, День уличных музыкантов.

10 мая – День уборки в комнате, День креветок, День липидов, День печени и лука, День женского обследования, День «Доверяйте своей интуиции».

90 лет писательнице Галине Щербаковой (по ее повести снят фильм «Вам и не снилось»).

11 мая – День глаженых шнурков, День «Ешь всё, что хочешь», День ожидания Мэри Поппинс, Всемирный день осведомленности об эгоизме.

12 мая – Международный день медицинской сестры, День экологического образования, День осведомленности о синдроме хронической усталости.

13 мая – Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, День яблочного пирога, День фруктового коктейля, Международный день хумуса (это закуска из нутового пюре).

14 мая – День фрилансера, День рождения «вазелина», День большого бодуна, День смешных нелепиц.

15 мая – Международный день семей, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, День исчезающих видов животных, День шоколадных чипсов, Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов, День нейлоновых чулок, День соломенной шляпы, День кровельщика, Всемирный день виски, Всемирный день скандинавской ходьбы, Всемирный день памяти жертв СПИДа.

90 лет со дня рождения казахского писателя и переводчика Муслима Базарбаева.

16 мая – Мавра Рассадница, День биографов, Международный день мирного сосуществования, Международный день света, День барбекю, Праздник подлиз.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, День рождения интернета, День работников связи и информатизации, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День грецкого ореха, День барахольщика.

18 мая – Международный день музеев, Всемирный день вакцины против СПИДа, День памяти иконы «Неупиваемая чаша», День без грязной посуды, День рождения майского жука.

19 мая – День рождения Кубика Рубика, День русской печи, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, Всемирный день борьбы с гепатитом, День пионерии.

20 мая – Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день метрологии, День рождения джинсов, Всемирный день пчел, День Волги, Европейский день моря, День миллионера, День собранной клубники, День ветряных вертушек.

21 мая – Всемирный день культурного разно-

образия во имя диалога и развития, Международный день космоса, Международный день виртуального помощника, День пиццерийной вечеринки. В Казахстане – День работников культуры и искусства, День официантов и официанток, День музы и вдохновения, День клубники со сливками.

150 лет писательнице Надежде Тэффи (Лохвицкой).

22 мая – Международный день биологического разнообразия, День рождения тюбика для зубной пасты, Международный день гота – праздник, посвященный готической субкультуре, День винегрета, День ванильного пудинга, День покупки музыкального инструмента.

23 мая – Всемирный день черепахи, Международный день по искоренению акушерских свищей, День ирисок.

24 мая – День славянской письменности и культуры, Европейский день парков, День братьев, День солнцезащитного крема, Праздник горилки, Всемирный день видеоигр, Всемирный день шизофрении, День валяния в траве, Международный день тиары (это драгоценное головное украшение в виде короны или диадемы).

25 мая – День филолога, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День вина, День полотенца, День чечетки, День счастливого билетика, День сотворения мира, Праздник свободы причесок.

26 мая – Вознесение Христово католическое (Вознесение Господне), День хождения босиком, День бумажных самолетиков.

27 мая – День смелых решений, Международный день рассеянного склероза, День изобретения шпрот.

28 мая – День пограничника, Европейский день соседей, День рождения майонеза, День брюнеток, Международный день действий за женское здоровье, День гамбургера.

29 мая – День работников химической промышленности, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения, День гадания на ромашках, День табачного дыма, День конца средневековья, День бисквита, День скрепки.

30 мая – Международный день феминизма, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День окрошки, День поливания цветов, День туркменского ковра, День святой Жанны д’Арк.

110 лет поэту-песеннику Льву Ошанину («Течет река Волга…», «Солнечный круг», «Дороги»).

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода, Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, Международный день близнецов, Всемирный день борьбы с неравенством, День дырок от бублика, День миндального печенья.

130 лет писателю Константину Паустовскому. Хорошего и мирного всем нам месяца!

Календарь мая листала Фарида ШАРАФУТДИНОВА