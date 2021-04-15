За прошедшие сутки в городе Шымкент зарегистрировано 111 случая заражения КВИ (симптомные — 73, бессимптомные — 38).

39 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 72 человека находятся на домашнем карантине. Исследование ПЦР получено у 3265 человек.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест), наполняемость коек составляет 34%, свободны 657 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 353 пациента (КВИ — 210, пневмония — 131, ОРВИ — 12), в реанимации — 19 (7 ИВЛ, 12 — НИВЛ).

За сутки в городе вакцинировано 7112 человек (I компонент-7095, II компонент-17). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 38107 человек. Из них 6185 человек получили второй компонент вакцины.

За последние сутки 21 мобильная группа, проводящая мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, провела проверку 385 объектов. Из них в 14 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Уважаемые жители города, давайте строго соблюдать требования карантина! На сегодняшний день единственным способом победить вирус является вакцина.

В городе вакцина прививается на бесплатной основе во всех поликлиниках с 8.00 до 22.00 и по выходным дням.