В правительстве представили план поставок вакцин от коронавирусной инфекции в регионы страны.

По плану главы минздрава, уже в апреле должно быть поставлено 2 млн доз, в таком же темпе планируют отработать до конца года.

«Во исполнение поручения главы государства в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента (2,3 млн от 10 млн населения РК). Согласно плану иммунизации, определены объемы и предварительные сроки поставки вакцин в регионы», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

При этом вакцинацию подлежащего контингента населения в правительстве планируют завершить к концу сентября. Из почти 19 миллионов казахстанцев, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат 10 миллионов человек. Остальные – это дети до 18 лет, люди с противопоказаниями, и граждане, переболевшие менее полугода назад, прививку делать не будут.

«В апреле, мае и июне текущего года в регионах будет обеспечена вакцинация 2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 миллионов человек», — говорит Аскар МАМИН, премьер-министр РК.

Эпидситуация в Казахстане остается напряженной. В «красной» зоне по-прежнему два крупнейших города страны – Нур-Султан и Алматы. А также четыре региона: Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

«Хочу отметить, что в марте месяце по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30%, так регистрировалось до 1800 случаев в сутки. За 5 дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, в сутки регистрируется до 2000 больных. Рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов. В этой связи акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

Для лечения от коронавирусной инфекции в больницах страны есть необходимый запас лекарств на месяц, а на складах и в аптеках — на два месяца.

«В больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции, на складах СК «Фармация» и в аптеках — двухмесячный запас. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге», — главный врач страны.

Во всех регионах страны проводится инвентаризация оборудования организаций здравоохранения, в том числе реанимационных отделений. Их будут дооснащать.