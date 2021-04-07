Занимательной арифметикой поделились в Мажилисе.

По словам Вакиля Набиева, к нему обратился житель Шымкента. Его внучка стоит в очереди на жилье 6 лет. По его данным в прошлом году власти обеспечили жильем 48 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей А по факту — квадратные метры получили 46 человек.

«В целях уточнения информации нами были направлены письма в соответствующие государственные органы о предоставлении данных за период с 2016 по 2020 годы. В ответах министерств индустрии и инфраструктурного развития, а также образования и науки сообщалось о 46 выданных квартирах за 2020 год по городу Шымкенту, что подтверждается сведением из портала НАО «Правительство для граждан». И здесь налицо несоответствие информации по выданному жилью, то есть, недосчитались двух квартир», — рассказал Вакиль НАБИЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК

На строительство и приобретение арендного жилья для социально незащищенных очередников, в 2020 году было выделено больше двух миллиардов тенге. И в этом мажилисмены нашли несоответствие. Не понравилась законотворцам и размытая формулировка того, кто может получить жилье от государства.

«Полагаем, что в действующей в стране системе распределения жилья по категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей», отсутствует четкость, прозрачность очередности, что влечет всевозможные спекуляции и коррупционные действия», — говорит депутат.

Затронули и щепетильную тему карантинных ограничений. Депутат Дания Еспаева просит Правительство не штрафовать за отсутствие масок, упразднить мониторинговые группы и изменить постановления санврачей.

«Депутатская фракция требует: ликвидировать мониторинговые группы либо привести их состав и действия в соответствие Предпринимательскому кодексу, а также определить лицо, ответственное за все действия каждой группы. Министерству здравоохранения разработать единые санитарные требования для зон по степени распространения коронавируса. Снять запреты по дням и времени работы объектов торговли, общепита и общественного транспорта, оставив только ограничения по масочному режиму и норме площади на посетителя», — рассказала Дания ЕСПАЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК.

Мажилисвумэн требует оставить в покое бизнес. Мол, с рейды к предпринимателям сопровождаются устраивающим беззаконием.

Недовольны мажилисмены и действующими зарплатами казахстанских ученых.

«В среднем заработная плата доктора наук составляет 166 тысяч, научного сотрудника – 93 тысячи, лаборанта – 84 тысячи, магистра – 77 тысячи, бакалавра – 75 тысяч. Для сравнения, средняя зарплата по Казахстану за 2020 год составила 209 тысяч тенге», — говорит Айжан СКАКОВА, депутат Мажилиса Парламента РК.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам земельных отношений. Он предусматривает полный запрет на предоставление сельхозземель гражданам других стран и иностранным компаниям. Сроки ранее арендованных земель, решено не продлевать.

Кандасы — казахи вернувшиеся на историческую родину, смогут получить участок только после получения гражданства.