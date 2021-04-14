В исправительной части 167/3 сегодня начали прививать заключенных и сотрудников.

Первый компонент «Спутника V» в первый день получили порядка сотни человек. Вакцину осужденным и сотрудникам делают медики одной из поликлиник города. Первым привился бывший врач.

Даже в местах не столь отдаленных, бывший врач не отказался от привычки — вакцинироваться. Берик Ровгалиев в числе первых добровольцев записался на прививку от коронавируса.

«Мы находимся в заключении, есть скученность и есть риск заболеть и в целях своей безопасности вакцинировался. Не все верят, не все доверяют, а заболевание новое, но думаю, что все будут повсеместно вакцинироваться», — уверен Берик РОВГАЛИЕВ, заключенный ИЧ 167/3.

Врачу, пусть и бывшему, сокамерники доверяют: в первый день, в исправительном учреждении привились сто осужденных.

«Сегодня мы начали прививочную кампанию, прививаем как осужденных так и сотрудников исправительной части. Перед вакцинацией каждый проходит медицинский осмотр, измеряют температуру, давление. Вакцинируем на добровольной основе», — говорит Ерман КУАТОВ, начальник медицинского отделения ИЧ 167/3.

В исправительной части 167/3, известную как «31 зона», отбывают наказание 730 осужденных. Прививочная кампания продлится несколько дней.