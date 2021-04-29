Комментарий директора департамента наличного денежного обращения НБК Жомарта Кажмуратова о механизме реализации монет через интернет-магазин монет:

К нам поступают вопросы и обращения пользователей о том, как идёт реализация монет через интернет-магазин, сколько монет может приобрести один пользователь и от чего зависят сроки и стоимость доставки. Обо всем этом по порядку.

В настоящее время интернет-магазин функционирует на новой платформе kazcoins.nationalbank.kz в пилотном режиме.

Это означает, что некоторые возможности и функции ограничены, в том числе есть ограничение по времени работы (с 10:00 до 17:00 часов по времени г. Нур-Султан).

В этих условиях с целью обеспечения бесперебойной работы интернет-магазина мы распределяем монеты для продажи на определённое количество дней.

Это необходимо для своевременной обработки заказов, которые поступают к нам ежедневно. В среднем обработка одного заказа может занимать до 20 минут.

Мы наблюдаем высокую популярность, а значит и повышенный спрос среди населения и коллекционеров. Именно поэтому монеты ежедневно реализуются за очень короткий промежуток времени.

В случае если клиент не оплатил товар, то монета снова попадает в интернет-магазин для дальнейшей реализации.

В целях справедливого распределения монет среди покупателей и во избежание спекулятивных настроений мы также установили ограничения по продажам монет из драгоценного металла – в одни руки не более 2 монет.

Стоимость и сроки доставки монет зависят от региона и от курьерской службы АО «Казпочта».

В завершение отмечу, что запуск интернет-магазина организован с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях текущей ситуации, связанной с COVID-19.

Со своей стороны, мы внимательно следим за отзывами пользователей интернет-магазина и постоянно работаем над его развитием.