Один из проблемных вопросов в третьем мегаполисе — общественный транспорт. Жители каждый день пишут в редакцию Otyrar.kz свои обращения.

Одни просят наказать водителей-лихачей и кондукторов, другие обновить автобусы и скорректировать нормальный график движения, так как по словам пассажиров, многие маршруты просто график этот не соблюдают.

В программу «Народ и Власть» мы регулярно приглашаем чиновников, которые отвечают на вопросы горожан, на этот раз на тему общественного транспорта мы поговорили с заместителем руководителя управления АД и ПТ г. Шымкента.Мухтаром Коканбаевым.

Где новые автобусы?

— Около четырехсот новых автобусов выйдут на линию уже в мае, ранее планировали в апреле, но сейчас уже перенесли на май.

Почему автобусы не соблюдают график движения?

— Да, есть такая проблема, мы сейчас готовим новый маршрут, прорабатываем все пути, чтобы жителям было удобно. Есть проблема с несколькими линиями маршрутов, такие как 22 маршрут, 4-ый и другие, эта проблема тоже решается.

Что происходит с картой «Толем» (многие оформили карточки для детей, но получить карты не могут)

— Многие граждане просто неправильно заполняли свои данные, а так проблем нет. Многие просто не забирают карты. Система работает исправно, а если люди жалуются на то, что некоторые карты не работают или снимается полный счет, там работу инвестор налаживает.

Во время беседы, в прямой эфир поступали звонки с жалобами, что карты не выдают и люди устали оббивать пороги офиса «Толем». Поступило десятки звонков и смс.

— Такие случаи единичны, пусть обратятся в офис и карты выдадут.

-Что касается маршрутных автобусов и оплаты за проезд посредством смс, в ведомстве уверяют, кондуктор должен предоставить номер, но зачастую пассажиры жалуются на то, что работники маршрута скрывают номера. Зачастую грубят пассажирам!

— Мы такие случаи пресекаем. Если в автобусе нет номера для перевода и не работает валидатор для оплаты «Толем», а вас есть возможность оплаты только безналичным расчетом, тогда пассажир может проехать бесплатно.

Когда будет налажена обратная связь?

— У нас есть свой инстаграм аккаунт, куда все могут написать и мы ответим.

-К слову, зачастую жалобы на работу общественного транспорта, по мнению многих горожан, не рассматриваются, после чего жители жалуются в СМИ, в надежде что их вопрос будет решен.

Общественный транспорт в Шымкенте — это отдельная тема, про шымкентских водителей автобусов уже слагают легенды, называя «лихачами», беспардонными и грубыми. Не остались в стороне и кондуктора, которые зазывают своим голосом пассажиров на каждой остановке. Много руководителей и чиновников сменилось, но навести порядок в этой сфере не получается и посей день.

К слову, местные власти не раз обещали проводить уроки поведения и работы с пассажирами. Планировалось, что водителей и кондукторов будут учить этикету и правильной работе, но отзывы горожан говорят, что работа еще не налажена.

Шуддин Саидов

