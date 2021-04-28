Учёные всего мира в работе над вакцинами использовали данные о других известных коронавирусах.

Исследователи годами работали над вакцинами от подобных вирусов.

Эти данные предоставили предварительную информацию для вакцин против COVID-19, то есть, учёные начинали не с нуля.

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Учёные дублировали этапы испытаний. Обычно, когда есть вакцина-кандидат, они проводят этапы испытания один за другим, иногда с перерывами между ними.

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Высокий уровень инфицирования среди людей позволил ускорить сбор данных. В случае COVID-19, из-за огромного количества случаев, участники клинических испытаний быстро заразились COVID-19, и поэтому результаты были буквально «на лицо».

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Другие важные причины:

— Правительства вложили немало денег в проведения исследований и испытаний.

— Было очень много волонтёров, желающих пройти вакцинацию на всех этапах испытаний

— Анализ и научная рецензия данных были непрерывными на протяжении всего процесса вместо того, чтобы делать все это в конце.

— Производство вакцин было развёрнуто ещё до конца третьей фазы.

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Информация взята из независимого научно-медицинского сообщества Medsupportkz.