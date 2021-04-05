Под председательством акима города Мурата Айтенова состоялось очередное заседание комиссии по противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие советник Председателя Агентства по противодействию коррупции Жазира Жылкышиева, руководитель Департамента Антикоррупционной службы Шымкента Асхат Жұмағали, руководитель республиканского Центра «Парасат жолы» Садибек Тугел, заместители акима города, районные акимы, руководители государственных учреждений и представители общественности.

Глава Шымкента остановился на приоритетных направлениях борьбы с коррупцией. Он подчеркнул необходимость перехода всех государственных услуг в цифровой формат и исключения барьеров при их получении, а также устранения коррупционных рисков. В этой связи важно сформировать институт внутреннего анализа, внедрить системы автоматизации во всех сферах.

Председателя агентства Жазира Жылкышиева акцентировала внимание на принимаемых мерах по противодействию коррупции и реализуемых проектах Агентства, законодательных новшествах.

— Сегодня в рамках противодействия коррупции основной акцент сделан на превенцию. Есть эффективные инструменты устранения причин коррупции. Это – институт внутреннего анализа коррупционных рисков. Его госорганы должны проводить на постоянной основе. С 5 апреля 2021 года вступили в силу поправки в административное законодательство. В Шымкенте активно работают представители гражданского общества. К внутренней аналитической работе необходимо привлекать большое количество представителей общественности, – сказала Жазира Жаксылыковна.

Писатель, общественный деятель Садибек Тугел отметил важность совместной борьбы в этом направлении.

В ходе заседания были заслушаны отчеты о мерах, принимаемых городскими управлениями по противодействию коррупции.

Аким города М.Айтенов дал ряд конкретных поручений по устранению причин и условий коррупции, проведению внутренних анализов коррупционных рисков во всех управлениях акимата и обеспечения открытости в деятельности госорганов.