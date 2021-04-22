Если вы относитесь к одной из категорий очереди на жилье, вы имеете право на получение жилья из жилищного фонда по месту жительства.

В Шымкенте для этого нужно встать в очередь в управление жилья.

Документы можно подать онлайн на портале egov.kz или в отделении АО «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства. Услуга просмотра документов бесплатная.

Для этого, на портале egov.kz необходимо нажать кнопку входа в правом углу страницы и выбрать сертификат.

Выберите подпись ЭЦП, нажмите кнопку Открыть и введите пароль.

Зайдите в отдел недвижимости и выберите подразделение по постановке на очередь граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, а также принятию местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища.

На открывшейся странице нажмите кнопку онлайн-запроса и на первом шаге отметьте постановку в очередь.

На втором шаге выберите принадлежащую категорию, введите номер мобильного телефона, электронную почту, ИИН членов семьи и нажмите кнопку Завершить заполнение данных.

Третий шаг выбираем указанную подпись и вводим пароль.

После данных шагов на экране отобразится сообщение «Вы подали заявление для постановки в очередь на жилье, направленное заявление будет рассмотрено в течение 30 дней».