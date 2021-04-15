Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщает о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турецкой Республике.

В Турции за последнее время количество заражений COVID-19 превышает более 50 000 случаев в сутки.

В связи с этим, просим граждан Казахстана воздержаться от путешествия в данную страну до стабилизации ситуации. В случае же совершения путешествия, максимально соблюдать эпидемиологические меры безопасности, стараться не покидать приотельные зоны и избегать мест массового скопления людей.

Также сообщаем, что согласно постановлению Главного санитарного врача Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 13, перед вылетом из-за рубежа на территорию Казахстана не допускаются на борт самолета на посадку пассажиров без справки ПЦР-тестирования с отрицательным результатом.