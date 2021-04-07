За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 372, город Алматы — 620, город Шымкент — 72, Акмолинская область — 73, Актюбинская область — 121, Алматинская область — 280, Атырауская область — 102, Восточно-Казахстанская область — 39, Жамбылская область — 31, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 144, Костанайская область — 34, Кызылординская область — 25, Мангистауская область — 11, Павлодарская область — 25, Северо-Казахстанская область — 20, Туркестанская область — 13.
Всего в стране выявлено 258917 заболевших.