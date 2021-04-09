В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька.

В Мактаральском районе стражи порядка ракрыли ночную кражу кошелька с деньгами и документами, оставленного в одном из швейных цехов. В дежурную часть Мактаральского РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ночью неизвестные похитили из швейного цеха, где она работает, кошелек с 650 долларами и документами.

На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения.

В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Мактаральского района, которого доставили в отдел полиции. В ходе расследования мужчина признался, что выждал, когда работники покинут цех, а затем через окно проник внутрь помещения. На полке подозреваемый заметил кошелек, где находились деньги, удостоверение личности, банковская карточка и забрал с собой. После чего воришка снял со счета потерпевшей 60 тысяч тенге. Добытые «лёгким путем» деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК » кража». Мужчина взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. По возможности следует установить в домах и иных помещениях камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию. Также на окнах стоит установить железные решетки и надежные замки на входных дверях.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.