Такое стало возможно благодаря государственной программе.

С начала года в Туркестане активно работает «центр по продаже жилья». Сегодня центр пополнился представителями «Bank RBK». Ранее граждане получали информацию о способах получения жилья через АО «Отбасы банк», банки второго уровня: АО «Народный банк Казахстана» и АО «Сбербанк».

Многоэтажные жилые дома (1,2 и 3-комнатные), построенные в Административно-деловом центре города Туркестан, с марта 2021 года реализуются через банки второго уровня путем кредитования через АО «Отбасы банк» по программе «7-20-25».

По данным ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан, в настоящее время в Административно-деловом центре планируется сдать 16 домов в 1 квартале, 27 домов во 2 квартале, 22 дома в 3 квартале и 17 домов в 4 квартале.

Напомним, «Центр по продаже жилья» был открыт в городе Туркестан по поручению акима области Умирзака Шукеева.

Пресс-служба акима Туркестанской области