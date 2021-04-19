Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Шардаринский район.

Глава региона ознакомился с рядом проектов. Один из них – орошение Жаушыкумской долины.

Во время встречи с крестьянами он отметил, что в области особое внимание уделяют увеличению площади орошаемых земель. Глава региона ознакомился с проектом реконструкции водораспределительной и насосной станции на площади более 12 тыс. га в Жаушыкумской долине.

В результате ввода орошаемых земель, засеяв 2,5 тыс. га овощами, около 2 тыс. га картофелем, свыше 3 тыс. га бахчевыми культурами, более 1 тыс. га кукурузой, свыше 3 тыс. га люцерной можно будет ежегодно​ выращивать 523 тыс. тонн продовольственной и кормовой продукции на сумму 11 млрд. тенге. Кроме того, будет создано 12500 постоянных рабочих мест. Данный проект в настоящее время требует поддержки со стороны министерства.

«Через государственные программы растет потенциал сельского региона. Поскольку Туркестанская область является аграрным регионом, и будущее сельского хозяйства напрямую зависит от качества и плодородия земель, нам важно решить эту проблему», — подчеркнул Умирзак Шукеев.

В ходе встречи с главой области местные аграрии рассказали, что уже засеяли посевные площади семенами​ арбуза и болгарского перца, которые созревают в течение двух месяцев. Крестьяне отметили, что зарабатывают до 1,5 млн. тенге с одного гектара. Также в последние годы в районе активно занимаются выращиванием риса.

Вместе с тем, Умирзак Естаевич посетил школу-лицей «Шардара», которая была основана более 40 лет назад. Образовательное учреждение, расположенное на площади около 6 тыс. кв. метров, нуждается в капитальном ремонте. Для этого необходимо более 350 млн. тенге. В настоящее время в школе обучается более 1500 детей. Осмотрев здание, глава региона пообещал решить этот вопрос положительно.

В тоже время, Умирзак Шукеев ознакомился со строительством пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара. Сметная стоимость строительства, финансируемая из областного бюджета, составляет более 1 млрд 715 млн тенге. Глава региона поручил ответственным лицам ускорить работу.

Также акиму области также доложили о ходе строительства внутриквартальных газовых сетей в микрорайонах Абай, Кызылжар в городе Шардара. Сметная стоимость проекта — более 767 млн тенге. Из республиканского бюджета в этом году было выделено 300 млн. тенге. Согласно проекту, природным газом будет охвачено около 8 тыс. жителей микрорайонов.