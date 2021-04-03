В Шымкенте против ковид вакцинировано 7400 человек.

Из них медицинских работников – 4 607, учителей – 2 244, сотрудников правоохранительных органов – 188, других групп – 361.

Об этом в прямом эфире программы «Народ и власть» на телеканале «Отырар» сообщил аким города Мурат Айтенов. В ходе эфира он рассказал об эпидситуации в Шымкенте, подготовке к возможной волне коронавируса, запасах лекарств. Кроме того, ответил на вопросы жителей, обратившихся в ходе программы по контактным номерам и в социальных сетях.

Отметив осложнение эпидемиологической ситуации в Шымкенте, аким города поручил усилить разъяснительную работу среди населения по строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции, а также призвал жителей города воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

— Сейчас ведется работа по сценарию А. По этому сценарию готовы 1 380 коек. По сценариям B и С будет подготовлено 5 тысяч коек. По оказанию первичной медико-санитарной помощи функционируют 117 мобильных групп. Что касается лекарственного фонда, то в прошлом году на лекарства от коронавируса было выделено 180 млн тенге. Лекарств хватает на 15 тысяч человек. В этом году в стабилизационный фонд планируется выделить еще 659 млн тенге. В результате этих работ цены на лекарства в аптеках снизились на 15-30 процентов. Имеется 21 КТ, 32 рентген аппарата, 615 аппаратов ИВЛ. Следовательно, ИВЛ хватает на 615 реанимационных мест. Как вам известно, в прошлом году мы запустили газонаполнительную станцию. Через него мы сможем помочь не только Шымкенту, но и Туркестанской области, — сказал аким города.

Помимо этого, предупредил о том, что пациентов с covid в больницах лечат бесплатно и в случае возникновения каких-либо нарушений необходимо сообщить в единый колл-центр.

На вопрос журналистов: «Нет ли дефицита врачей?», Мурат Айтенов сообщил, что студентов медицинских колледжей города также подготовили в резерв.

Кроме того, со стороны жителей были затронуты такие вопросы, как общественный транспорт, дороги, инфраструктура, названия улиц.

В частности, в этом году будет решена проблема 253 км дорог. Основным приоритетом станут отдаленные районы и внутриквартальные дороги. 7 микрорайонов, пользующихся привозной водой, обеспечат качественной питьевой водой.

Что касается общественного транспорта, то в прошлом году в город было завезено 590 автобусов. Однако в связи с полнотой газовых станций только 150 автобусов выехали на маршруты. 200 автобусов будут курсировать на маршрутах, если в мае этого года будет запущена вторая газовая станция. Остальные полностью приступят к работе в течение 4 месяцев.

Также аким города отметил, что в этом году 100% будет решен вопрос безымянных улиц. «Комиссией утверждены названия улиц, осталось только подготовить и установить таблички», — сказал аким.

Подводя итоги программы, Мурат Айтенов призвал оставаться дома в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, защитить себя и своих близких от вируса. Не повторяя прошлогодних ошибок, рекомендовал максимально остерегаться и пройти вакцинацию с целью предотвращения распространения вируса.