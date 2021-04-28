Работой приложения Ashyq недовольны депутаты.

По словам мажилисменов, приложением уже пользующийся порядка 300 тысяч казахстанцев, и отзывы о его работе не самые радужные.

Мажилисмены раскритиковали приложение Ashyq. С его помощью бизнес может работать в условиях карантина. Приложение скачали почти 300 тысяч казахстанцев, к программе подключились 693 объекта – кафе, СПА-центры, фитнес-залы. Пользователи от приложения не в восторге.

«Пользователи оставили около трех тысяч критических отзывов, запросов и жалоб на его работу. Вызывает беспокойство то, что очередное приложение собирает персональные данные (номер телефона и ИИН), и неизвестно в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с собранными данными пользователей, после того как отпадет необходимость использовать приложение. ​Есть сомнения в безопасности самого приложения. По сведениям цифрового министерства оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность», — говорит Снежанна ИМАШЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК.

Пользователи, которые скачали приложение, сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение. В самом приложении нет никакой полезной информации, только две ссылки регистрация входа и выхода. Нет и перечня объектов. Пользователи не знают свой статус до тех пор, пока не отсканируют код для входа в заведение. Беспокойство народных избранников вызывает и то, что программа собирает персональные данные, такие как номер телефона и ИИН.

«Самое главное — приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-тестирования отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Это свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении. Такие ошибки сводят на нет смысл пользования приложением. Также не исключается посещение заведения больным посетителем, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим», — говорит Снежанна ИМАШЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК.