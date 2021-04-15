В колонии строгого режима 167/2 отбывают наказание за очень тяжкие преступления. Среди них есть педофилы и убийцы. Сроки у всех большие до двадцать лет заключения. Съемочная группа «Otyrar.kz» побывала в учреждении.

Журналистам показали, как на путь исправления встают преступники с пометкой особо опасен. Герои, с которыми журналисты встретились, отбывают наказание за жесткое убийство.

Исправительное учреждение 167/2. В народе ее называют Черной двойкой. Там жизнь по строгому расписанию.

Мужчину на интервью с журналистами ведет конвой. Заключенному сидеть еще 16 лет. Он с подельником убил водителя такси. Сначала они его избили, потом оставили умирать на трассе. На преступление пошли, чтобы разжиться деньгами и автомобилем.

Это интервью прерывалось несколько раз, осужденный за убийство не мог собраться и начать разговор. Мужчина боится расправы со стороны двух сыновей погибшего.

Кровавая драма произошла почти 6 лет назад. Двое мужчин вызвали такси и поехали за город, там уже решив присвоить авто, мужчину начали душить, после связали и оставили у трассы. На момент когда водителя бросили, он был еще жив. У таксиста остались два сына.

-Я сам из другой страны, приехал в Шымкент на заработки, в один день с другом выпили, хотели заработать денег, вот и поймали такси и решили ограбить. Мы вывезли его за город, заплатили ему 500 тенге. По дороге он общался с нами, мы попросили за городом остановить, под предлогом в туалет. Я сидел сзади и когда он остановился его начал его душить, но не думал убивать его. Я не думал, что он умрет. Нам нужна была только машина и деньги. Потом он был еще жив, просил не убивать его, мы связали его и оставили у трассы, — рассказывает осужденный.

Суд приговорил убийц к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признается, что вину свою осознал и боится расправы над ним. По его мнению, исправительная система сделала свое дело, сначала мужчина не хотел жить, но теперь главная цель после освобождения — вернутся к семье.

«Я сейчас понимаю и очень раскаиваюсь, и прошу каждого подумать прежде чем что-либо делать. Это ужасно! Сидеть еще 20 лет, а за какие-то деньги», — говорит осужденный.

Таких историй в колонии сотни, один убил свою дочь, другой изнасиловал ребенка, кто-то зарезал и расчленил свою супругу. В колонии они отбывают наказание, каждый из них надеется выйти живым на свободу.

Шуддин Саидов