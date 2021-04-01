Насилие в семье, алкоголизм и наркозависимость: какие причины казахстанцы чаще всего считают достаточным основанием для развода?

За 2020 год в Казахстане было заключено 128,8 тыс. браков — на 7,6% меньше по сравнению с 2019-м. Для справки: количество браков достигло своего пика в 2013 году — 168,4 тыс. за январь–декабрь, — далее показатель постепенно снижался, выяснили аналитики ranking.kz.

Число разводов, по данным органов РАГС (без учёта решений судов о расторжении брака), в 2020 году составило 22,5 тыс. При этом в 2019-м в РК в совокупности было зафиксировано 59,8 тыс. разводов.

К 2019 году (последний год, по которому имеются полные данные), отношение браков к разводам сократилось до 2,33, против 3,57 в 2009-м. То есть на 100 разводов в 2009 году было заключено 357 браков, а в 2019-м — лишь 233.

Больше всего браков за январь–декабрь 2020 года было зарегистрировано в Алматы — 15,8 тыс. Следом идут Туркестанская (13,5 тыс.) и Алматинская (13 тыс.) области. По разводам (без учёта решений судов) «лидирует» также Алматы (3 тыс.), следом идут Алматинская (2,5 тыс.) и Карагандинская (2,2 тыс.) области.

Самое заметное сокращение числа браков за год было отмечено в Шымкенте (на 17%), а также в северных регионах РК: Северо-Казахстанской (на 14,9%) и Костанайской (на 14%) областях. Рост числа браков отмечен только в Кызылординской области, да и то лишь на 1%.

Что касается отношения браков к разводам, в 2019 году выше среднереспубликанского уровня показатели были в Туркестанской (на 1 развод — 4 брака), Атырауской (3,34) и Мангистауской (3,14) областях. В северных регионах РК ситуация иная: в Костанайской области отношение браков к разводам составило 1,63, в Павлодарской — 1,64, в Акмолинской — 1,67, в Северо-Казахстанской — 1,73.

Согласно Национальному докладу «Казахстанские семьи — 2020», по данным Казахстанского института общественного развития, в ходе опроса казахстанцев наиболее весомой причиной для развода, по мнению большинства респондентов, считается насилие в семье (43,2% опрошенных).

Среди значительных причин, оправдывающих развод, также названы алкоголизм и наркозависимость кого-то из супругов (39,7% респондентов) и измена (35,9%).