Куда бежать в случае землетрясения, наводнения или даже бомбежки?

В Шымкенте в случае ЧП могут развернуть 129 сборно-эвакуационных пунктов, они расположены в городских школах и других государственных учреждениях

Эвакуционный пункт развернули в школе за несколько часов. Тут же оказывали медицинскую и психологическую помощь. Затем пострадавших отправят в безопасные районы. Эта эвакуация — плановая. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациямотрабатывают действия в случае ЧП вместе с педколлективом школы №24.

Прибывших регистрируют и распределяют. Люди могут разместиться в зале ожидания, есть здесь и комната матери и ребенка. В ней малыши могут поиграть и отвлечься, пока с пострадавшими будут работать медики и психологи.

«На базе сборно-эвакуационного пункта мы можем оказать первую медицинскую помощь, у нас есть медицинские сестры, необходимый запас лекарственных средств, можем наложить повязку, шину, обработать раны, тяжелых больных госпитализируют», — говорит Гульмира АЛХАРОВА, старшая медицинская сестра сборного эвакуационного пункта школы №24.

После событий двухлетней давности, когда город Арысь сотрясали взрывы, в Шымкенте оперативно развернули 54 эвакуационных пункта. Тогда, учителя, которые находились в отпуске, срочно прибыли и приступили к развертыванию пунктов. После того, как арыссцы вернулись домой, в городской администрации решили увеличить количество сборно-эвакуационных пунктов.

«Если нам каманду дадут, у нас есть опыт работы и мы часа за 2-3 сможет развернуть наш пункт», — говорит Жанар НЫСАНБАЕВА , руководитель сборного эвакуационного пункта школы №24.

В Шымкенте, в случае ЧП могут развернуть 129 сборно-эвакуационных пунктов. Найти их горожане теперь смогут через мобильное приложение «2 ГИС».