В Шымкенте заработало приложение «i-Kolik», в котором можно увидеть график движения общественного транспорта.

На работу Акмарал Айтбаева, как и тысячи других жителей города добирается на общественном транспорте. Девушка прошла стажировку в крупной компании, где требуется дисциплина и пунктуальность. Приложение для отслеживания общественного транспорта заработало как раз кстати. Акмарал больше не пропускает свой транспорт.

«С приложением «i-Kolik» стало очень удобно. Я увидела в интернете, что у нас такое появилась приложение и сразу же скачала. Там сразу показывается где сейчас едет автобус, как только я вижу что он едет на соседней улицу я выхожу из дома, не жду его и не пропускаю. А раньше бывало что только выйдешь на остановку и автобус уходит, или ждешь его по 10-15 минут», — говорит Акмарал АЙТБАЕВА, жительница г.Шымкента.

По «i-Kolik» можно отследить до 70% городских маршрутов — GPS установили на 550 из 800 автобусах . Пока приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Андройд.

Установить приложение не сложно. Заходим в Play Market, вводим в строке поиска — «i-Kolik», и загружаем приложение. Регистрироваться при этом не нужна, все маршруты отображаются на карте.

«В планах у нас до 100% довести, чтобы все маршруты, которые выходят на линии, можно было отслеживать. На сегодняшний день в Play Market уже появилось приложение, но есть своя политика у Apple, и сейчас на модерации, примерно неделя-две и у нас появится в App Store», — говорит Асет АБДРАХАНОВ, руководитель управления цифровизации г.Шымкента.

В приложении «i-Kolik» на карте города можно выбрать как все маршруты одновременно, так и самые необходимые направления.

Разработчики планируют добавить остановки и функции расчета времени до прибытия к остановке, построение маршрута и голосовое управление.