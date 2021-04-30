График работы шымкентских прививочных пунктах продлили.

Вакцинироваться теперь можно с 8 утра до 12 часов ночи! Сейчас в Шымкенте открыты 45 прививочных пунктов. Они расположены в государственных и частных поликлиниках. В городе есть достаточный запас вакцины — 44 тысячи 600 доз. На днях ожидается поставка очередной партии.

«График работы продлили, теперь работают с 8 утра до 12 часов ночи, есть некоторые пункты где работают до 3 ночи, а еще в ТРЦ «Шымкент плаза» и ЦУМе, в Театре оперы и балета открыты прививочные пункты. Помимо этого выездные бригады работают круглосуточно, наша цель — выработать коллективный иммунитет», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.