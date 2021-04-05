Проект «Ауыл – ел бесігі» предусматривает развитие опорных, спутниковых сел. В Туркестанской области 614 населенных пунктов вошедших в проект, и где проживают около 1 млн 300 тыс. человек, смогут оценить пользу государственной программы.

В текущем году на реализацию 118 проектов в 28 населенных пунктах из республиканского бюджета выделено 5,3 млрд. тенге. На еженедельном аппаратном совещании с участием акима области Умирзака Шукеева озвучили план дальнейшей реализации программы.

Ход проекта «Ауыл – ел бесігі» находится на постоянном контроле главы региона. В рамках госпрограммы обновляют и ремонтируют объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения. Полным ходом идут работы по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту в сферах обеспечения населения питьевой водой, электроэнергией, природным газом, транспортной инфраструктурой и теплоснабжением.

По словам руководителя областного управления стратегии и экономического развития Каната Кайыпбека, в сфере образования построят один объект, и еще два капитально отремонтируют. Кроме того, дополнительно поддержано более 200 проектов в 42 населенных пунктах, направленных на развитие социальной сферы и инфраструктуры. В результате планируется построить школу в Келесском районе, медицинские учреждения в Тюлькубасском районе и обновить системы питьевой воды в трех селах.

В Сузакском, Отырарском районах построят культурный центр, также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торткул Ордабасинского района. Также обновят внутренние улицы в 104 селах.

В 2021 году по проекту «Ауыл – ел бесігі» выделено 22,8 млрд тенге на реализацию 334 проектов для улучшения состояния социально-инфраструктурных объектов в 72 населенных пунктах с населением около 300 тыс. человек. Наряду с этим, уже формируют перечень проектов, реализуемых в рамках государственной программы на 2022-2024 годы.