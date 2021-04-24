Казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac уже направили в регионы.

50 тысяч доз распределят по прививочным пунктам. Первыми вакцину БЕСПЛАТНО получат казахстанцы из групп риска, затем все желающие.

«Помните, когда сначала появилась российская вакцина, мы прививали первыми людей из группы риска — медработников, педагогов, полицейских. Если данная группа осталась не охваченной, то есть если люди желали вакцинироваться казахстанской вакциной, то они будут в приоритете. И с учетом доступности вакцины будут также прививаться желающие», — говорит Манар Смагул, заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК.

Вторую партию QazVac ожидают во второй половине мая — ей казахстанцев ревакцинируют.

«Инактивированная вакцина не будет иметь различий для первой и второй доз. Поэтому мы будем сейчас говорить о 50 тысячах доз для 50 тысяч человек. То есть для получения второй дозы будут дополнительные поставки лицам, которые будут охвачены первой дозой казахстанской вакцины. Пока планируется производство и поставка ежемесячно около 50 тысяч доз. Следующую партию будем ждать в мае, во второй половине месяца», — говорит Айнагуль Куатбаева, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Побочный эффект после вакцины кратковременный — повышение температуры, кратковременный подъем артериального давления, покраснение, болезненность на месте инъекции. Антитела появляются на 35-45-й день после второй дозы вакцины.

«Данных, у скольких людей не выработались антитела, нет. С международными экспертами я разговаривала, они сказали, что, если на самом деле подтвердилось в двух лабораториях, что антитела не выработались, надо исключить иммунодефицитное состояние у человека. Если подтвердится, то через три недели можно сделать другую вакцину», — говорит Куатбаева.

Выработка антител, по мнению специалистов, зависит и от того, как себя после прививки ведет пациент.

«Выработка поставакцинальных антител зависит от нескольких причин. Прежде всего от поведения человека после прививки. Допустим, он начал принимать алкоголь. А алкоголь снижает выработку антител. Также иммунитет может не сформироваться у людей, которые получают иммунодепрессанты, у людей, у которых имеется иммунодефицитное состояние. Это онкобольные, ВИЧ-инфицированные», — говорит Лаззат Ералиева, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК.

Сделать первую дозу вакцины Спутником, а ревакцинироваться QazVac категорически нельзя, заявляют ученые.

«Это совершенно разные вакцины. Никакого совмещения здесь не может быть, это не предусматривается. Однотипные вакцины могли бы менять друг друга. Было много разговоров о совмещении «Спутник V» и «Astra Zeneca». Там механизм одного действия. Тем не менее, требуются клинические исследования. Смешение казахстанской и российской вакцины даже не обсуждается, менять вакцины в процессе вакцинации не следуе», — говорит Александр Гуляев, профессор и эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

В стране привились больше 800-сот тысяч казахстанцев, второй компонент вакцины сделали 130 тысяч граждан.