Люди в белых халатах не имеют к театру никакого отношения.

Это не репетиция спектакля. Врачи вынуждены адаптироваться под новые реалии

В русском драмтеатре развернули выездной пункт вакцинации. Актриса Дарья Прокопенко на укол Спутником записалась одной из первых. От темпов вакцинации зависит то, как быстро не только театры, но все учреждения культуры и развлечений смогут вернуться к привычной доковидной жизни.

«Сейчас все вакцинируются и я тоже чтобы чувствовать себя более уверенной, в безопасности. Все хорошо, не больно, вполне возможно что будет ломота в теле, температура поднимется но ничего страшного», — уверена Дарья ПРОКОПЕНКО, артистка театра.

Артисты, гримеры, режиссеры постановщики, хореографы: большая часть сотрудников театра — 60 из 95 — уже привилась.

«И против когда то гриппа и против чумы были высказывания что губят народ, это все фейки и слухи, надо вакцинироваться, надо чтобы нация была здоровая и не бояться ковида. Все добровольно, кто хочет вакцинируется никто не показывает пальцем, это твой выбор, но надо вакцинироваться чтобы обезопасить себя и родных», — говорит Игорь ВЕРБИЦКИЙ, директор русского драматического театра г.Шымкента.

Не дожидаясь мобильной бригады, директор театра привился 10 апреля и в этот же день вышел на сцену. Небольшой дискомфорт Игорь Вербицкий почувствовал ночью. На утро неприятные симптомы как рукой сняло. Можно снова приступать к репетициям. Шымкентский театр вынесет на суд российского зрителя несколько постановок.

«Прошло уже 10 дней я себя прекрасно чувствую, особенно психологически, есть чувство, что я привит, еще одна прививка и все. И еще один фактор, мы собираемся поехать в Россию на фестиваль, на три фестиваля а там без вакцинации нас не будут пускать», — говорит Игорь ВЕРБИЦКИЙ, директор русского драматического театра г.Шымкента.

В театре уверены,что прививка сделает их жизнь и жизни тех, кто рядом, гораздо безопаснее. А значит зрители вновь увидят афиши долгожданных спектаклей.