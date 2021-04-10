Глава кабинета министров страны посетил Туркестан.

В ходе рабочей поездки, премьер-министр Аскар Мамин побывал на ряде объектов, среди которых новая библиотека, музыкальный театр и комплекс «Керуен Сарай».

«Туркестан станет центром притяжения туристов со всего мира. Поздравлю всех с этим праздником. Желаю всего наилучшего», — сказал Аскар Мамин.

В центральной части комплекса впервые представили водное шоу с музыкальными фонтанами и постановкой мюзикла «Баян Сулу».

«Зачем ехать в Дубай, если у нас есть свой Туркстан», — сказал Рашид Аюпов.

Концертная программа открытия завершилась фееричным выступлением шоу “Horse show”, где представили постановку сражения батыров.

Шуддин Саидов