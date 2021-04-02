В Шымкенте за 1 апреля зарегистрировано 96 случаев заражения COVID-19

Из них с симптомами – 60, без симптомов – 36, в том числе заболевших детей до 18 лет — 11 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) случаев незарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 10.

С 01.01.2021г. по 01.04.2021г. зарегистрировано всего 1440 случаев COVID-19 (813 симптомные, 627 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 240 случаев.

С 01.01.2021г. по 01.04.2021г. зарегистрировано 199 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2329 исследований, из них положительных – 96.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.