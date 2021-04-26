Стрельба из травматического оружия на улице в Туркестане попала на видео.

На кадрах видно, как трое неизвестных мужчин перебегают дорогу в неположенном месте, один из них кричит: «Всем на пол». Позже двое последних догнали первого мужчину и схватили его, далее силой затащили в рядом припаркованный автомобиль.

В полиции области сообщили что происшествие на видеозаписи произошло 24 апреля на одной из улиц Туркестана.

«Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 293 «Хулиганство» Уголовного кодекса. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейскими установлены личности причастных к происшествию. Принимаются меры к их задержанию. Выясняются обстоятельства произошедшего», — говорит Салтанат КАРАКОЗОВА, официальный представитель ДП Туркестанской области.