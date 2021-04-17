ЕНТ нового формата состоит из 5 предметов, 3 обязательных предмета и 2 профильных предмета в зависимости от выбранной специальности. Учащийся выбирает по своему усмотрению место проведения ЕНТ. Также в этом году 2 раза предоставляется возможность пройти тестирование на присуждение государственного гранта. Какой из них наберет больше баллов, тот же результат будет учтен. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев.

В 2020-2021 учебном году в 919 школах Туркестанской области обучалось 499 894 учащихся. Из них выпускников — 27 410, а 22 535 сдают ЕНТ. Время тестирования-240 минут. Ученик может подать апелляцию по содержанию своих заданий. Апелляция подается в течение 30 минут после завершения тестирования.

«В соответствии с приказом Министерства образования и науки РК ЕНТ проводится в компьютерном формате в 5 центрах тестирования «USTUDY», расположенных в 5 районах области, центре города и городе Шымкент. В частности, в центрах тестирования, расположенных в Туркестане и Шымкенте, Жетысайском, Сарыагашском, Ордабасинском и Созакском районах. Всего в центрах подготовлено 600 мест в 21 аудитории. Тестирование проводится в центрах, оборудованных компьютерами по принципу «один тестируемый-один компьютер-одна камера». Заявления на участие в тестировании принимаются на сайте http://app.testcenter.kz/auth с 17 апреля 2021 года. Тестируемый может зарегистрироваться самостоятельно», — сказал руководитель управления.

В ходе проведения ЕНТ в центрах обеспечены все требования санитарно-эпидемиологических норм.