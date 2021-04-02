Успешно завершился неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств на тему «Туркестан – духовная столица Тюркского мира».

На стратегически важном совещании главы тюркоязычных стран отметили значительный политический и социально-экономический прогресс, достигнутый тюркоязычными государствами за последние десятилетия. Также участники обратили внимание на развитие разносторонних отношений в тюркском мире и дальнейшее углубление сотрудничества между тюркскими государствами. Кроме того, в рамках саммита была принята Туркестанская декларация. Туркестан был официально обозначен как духовная столица Тюркского мира, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Сегодня в областном центре прошел круглый стол на тему «Туркестан — духовная столица Тюркского мира». В мероприятии​ участвовали заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, местные ученые, члены областных этнокультурных объединений и активная молодежь. Открывая заседание, заместитель акима области отметил, что Туркестан — священная земля с многовековой историей. Артерия Великого Шелкового пути, соединяющая Европу и Азию, была столицей Казахского ханства. А саммит, посвященный Туркестану и прошедший под девизом таких благородных качеств как согласие, мир и братство, вполне обоснован.

В ходе саммита Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением к лидерам тюркских стран. Он призвал

начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего, с представления всему миру наследия Яссауи и священного Туркестана.

На заседании ученый, философ-религиовед, директор Научно-исследовательского института тюркологии Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи Досай Кенжетай рассказал о личности Яссауи. Вице-президент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи, кандидат педагогических наук, доктор философских наук Амрекул Абуов, заместитель председателя областного узбекского этнокультурного объединения Гулирано Расулова, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного объединения Фарит Аюпов, член областного турецкого этнокультурного объединения Хусейн Пазаев отметили, что развитие Туркестана как общей для тюркской общественности духовной столицы будет способствовать укреплению единства братских стран.​