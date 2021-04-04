Именно такие чувства вызывает он у каждого, кто хотя бы раз побывал в этом удивительном городе.

Туркестан — настоящее казахстанское чудо. Древний город страны, где чудесным образом сосуществуют древности и современность. Наша команда специально съездила в этот город, чтобы помочь вам сориентироваться и грамотно составить маршрут. Поверьте, в Туркестане есть, что посмотреть — целого дня не хватит!

Внимание, если после просмотра выпуска у вас появится непреодолимое желание переехать, дождитесь нашего второго выпуска — в этом плане он будет очень познавательным.