В целях развития сферы образования в Шымкенте реализуются 5 основных приоритетных направлений.

Это развитие кадрового потенциала, развитие сферы дошкольного образования, развитие сферы среднего образования, развитие сферы технического и профессионального образования, развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

Если в 2020 году на сферу образования для достижения данной цели было предусмотрено 113,8 млрд тенге, то на этот год – 133,3 млрд тенге. Это на 19,5 млн тенге больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день освоено — 30 421,8 млн тенге. В нем объявлены конкурсы на оснащение 95 кабинетов химии, 82 кабинетов биологии, 50 кабинетов физики, 13 STEM кабинетов, 23 кабинетов робототехники, 7 логопедических кабинетов, а также на приобретение интерактивных досок и видеокамер наблюдения.

Стоит отметить, индикаторы и показатели в сфере образования, установленные на 2020 год, выполнены в полном объеме.