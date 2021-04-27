Шымкенте по 64 направлениям услуги населению оказывают 18 транспортных компаний.

В этом году запущено еще 4 новых транспортных маршрута. А именно автобусы №18, 42, 44, 206.

В текущем году предусмотрены субсидии на транспорты 36 маршрутов и 3 частных компании. Дополнительно даны рекомендации по 6 социально значимым маршрутам.

Кроме того, была поставлена задача обновить 890 автобусов в городе. В прошлом году было приобретено 590 автобусов на газе. 150 из них с 1 декабря оказывают услуги по перевозке в 8 направлениях. Сейчас в городе ведется строительство еще одной газозаправочной станций.

Также в этом году планируется обеспечить водителей, контролеров в автобусах единой униформой.