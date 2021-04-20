В авариях гибнет все больше казахстанцев.

За три месяца этого года 363 казахстанца погибло в ДТП с начала года. Ещё больше 3,5 тысяч получили различные травмы. Тревожную статистику озвучили на брифинге в МВД.

«За три месяца текущего года при снижении числа ДТП на 4% (-119, с 2 740 до 2 621) и раненых – на 1% (-29, с 3 634 до 3 605) допущен рост числа погибших на 12% — с 325 до 363», — рассказал Серик ТУСУПОВ заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК

Пик аварийности в республике пришелся на 2013 год — больше 23 тысяч аварий, ДТП унесло жизни трёх тысяч человек, больше 30 тысяч получили ранения. В числе основных причин ДТП специалисты называют — превышение скорости, выезд на «встречку».

«За последние семь лет, с 2013 года по 2020 год, благодаря принимаемым Министерством внутренних дел и заинтересованными госорганами комплексным мерам: — количество ДТП снизилось почти в два раза, или на 42%; — количество погибших снизилось на 34%; — раненых – на 40%», — говорит Серик ТУСУПОВ, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Ежегодно свыше ста тысяч автолюбителей привлекают к ответственности за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности. В прошлом году штрафы выписали 120-ти тысячам водителей.

«За последние три года выявлено 516 фактов эксплуатации автомобилей с неисправностями тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепных устройств (2018 год – 158, 2019 год – 224, 2020 год – 134). За указанный период выявлено 25,2 тыс. фактов управления транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения 3», — говорит Серик ТУСУПОВ, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

На дорогах не хватает знаков, светофоров и регулируемых пешеходных переходов. более трети аварий в стране всё еще происходит из-за плохих дорог — за год правоохранители выявили 13 тыс «ловушек» для водителей. Чтобы избежать их, специалисты советуют корректировать скорость.

Активизировались в Казахстане и наркопреступники. В Караганде с большим размахом действовала транснациональная группировка.

«Транснациональная организованная преступная группа разоблачена полицейскими Караганды. В результате длительной разработки следственно-оперативной группой областной полиции при содействии департамента по противодействию наркопреступности МВД были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5-ти нарколабороторий на территории 5-ти областей Казахстана», — говорит Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.

Организаторы руководили из-за рубежа. А психотропные вещества изготавливали и сбывали в Казахстане и странах СНГ. Доставляли наркотики в бутылках с алкоголем, под видом автомобильного масла или бытовой химии, в масляных радиаторах и даже огнетушителях!

Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 килограмм готового вещества и более 3,5 тонны прекурсоров.

В МВД напомнили об акции по выкупу оружия. Казахстанцы могут сдать в полицию незаконно хранящиеся огнестрелы, боеприпасы, взрывчатые вещества и получить за это до трёхсот тысяч тенге.