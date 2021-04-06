В мобильном приложении «eGov Mobile» теперь доступен электронный паспорт вакцинации, сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В приложении электронного правительства eGov Mobile, разработанном для предоставления государственных услуг и сервисов населению, в разделе «Цифровые документы» уже доступен электронный паспорт вакцинации.

В нем отображается информация на трёх языках: какие препараты получил человек, в каких дозах и когда.

Документ можно будет предъявлять по месту требования, а доступ открыть с помощью QR-кода.

Стоит отметить, что в цифровых документах паспорт отображается только после получения второй дозы вакцины.