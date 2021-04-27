Ребенок остался без присмотра родителей.

26 апреля из окна 2-го этажа многоэтажного жилого дома по ул. Хлопзавод Аль-Фарабийского района города Шымкента выпала девочка, 2018 года рождения.

Малышка была госпитализирована в реанимационное отделение Шымкентской городской детской больницы в микрорайоне Нурсат с диагнозом «переломы черепа умеренной степени тяжести».

Уважаемые жители города! Уважаемые родители! Будьте осторожны с маленькими детьми! Запомните эти простые правила!

— Если в доме есть ребенок, не держите окно открытым!

— Не пользуйтесь москитными сетками — дети будут опираться на них, а вместе с ними и падать наружу!

— Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

— Установите специальные крепления на окна!

— Уберите всю мебель перед окном! , — напоминает правила Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.