В этом году в стране начнется строительство четырех дорог общей протяженностью более 600 км.

Это трасса «Кызылорда-Жезказган», Восточного обхода Туркестана, Юго-Западного обхода города Шымкент и объезда города Сарыагаш. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Общая протяженность Юго-Западного обхода города Шымкент, который будет построен в рамках программы «Нұрлы жол», составит 48 километров.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, данный проект планируется начать в этом году. Ожидается, что дорога республиканского значения будет четырехполосной и категории 1б с интенсивностью 25 тыс автомобилей в сутки.

Данный проект позволит объезжать около 20 тысячам транзитных и других транспортных средств, курсирующих по территории города Шымкент, устранить пробки на территории города и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, ожидается, что это будет способствовать развитию малого предпринимательства в населенных пунктах, расположенных вдоль дороги.